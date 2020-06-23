Промоутер Эдди Хирн пояснил, как получение Василием Ломаченко статуса "франчайзингового" чемпиона WBC повлияло на карьеру Девина Хэйни

Об этом сообщает издание BoxingScene.

"Знаю, что Ломаченко получил этот статус по просьбе промоутеров из Top Rank. Руководство WBC пошло на этот шаг. Это значит, что у него особый статус - ты не можешь даже прикоснуться к нему. К тому же, Василий больше не должен проводить обязательные защиты.

Мы потратили много денег на продвижение Хэйни в рейтинге WBC, но нам сказали, что он не может драться за звание чемпиона. Правда, затем Дэвин все же стал чемпионом мира по версии WBC. Но вместо уважения он получил критику. Многие говорили, что он стал чемпионом по электронной почте", - заявид Хирн.

К слову, американский тренер Мэнни Роблес рассказал, что думает о поединке Ломаченко - Лопес

"Могу сказать, что я хорошо знаком с возможностями Лопеса. Мне известно, что он может сделать и чего может достичь за короткий период времени. Сейчас Теофимо рассчитывает провести бой с Василием Ломаченко.

Лопес - особенный боксер, но если честно, я бы расставил соотношение сил как 60 на 40 в пользу Ломаченко. Теофимо только начинает свой путь в большом боксе, а его соперник уже многого достиг за последние годы".

"Я думаю, что Теофимо не должен боксировать с Ломаченко прямо сейчас. Лучше подождать пару лет, пока Ломаченко немного состарится. Но нет, Лопес хочет провести этот бой сейчас", - заявил Роблес в интервью Youtube-каналу Fino Boxing.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".