Известная волейболистка из Бразилии Жаклин Карвалью показала, как проводит лето

На фото красотка позирует в купальнике и очках, а волосы решила оставить распущенными. Как можно заметить, Жаклин плавала в бассейне, а после этого у кромки выгнулась, чтобы получилось горячим фото. Карвалью решила оставить волосы собранными в ховст. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Прости солнце, но я нашел ту, которая сияет ярче солнца", "Так замечательно", "Чудесно", "Научитесь говорить по-гречески, чтобы общаться с этой богиней", "Греческая богиня", "Пришла отдышка, это не вирус, это моя любовь к Жаклин", "Да будет благословенна нефть, из которой извлекли дизель, который заправил грузовик, который привез бетон, чтобы построить больницу, в которой ты родилась", "Приветствую красавицу и прекрасную спортсменку. Бериге себя".

Ранее мы сообщали, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась спортивной формой и впечатляющей фигурой на новых кадрах со своей тренировки.

Так, девушка демонстрирует впечатляющую форму и отличную выносливость, перепрыгивая через препятствия. Для тренировки она выбрала соответствующую одежду: серые спортивные штаны в обтяжку и короткий белый спортивный топ.

Напомним, красотка из сборной Украины Юлия Журавок восхитила длиной ног на борту яхты

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