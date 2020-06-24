Экс-чемпион WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон спарринговал и с Ломаченко, и с Лопесом
Стивенсон рассказал, кого видит фаворитом боя между украинцем и американцем.
Так, Стивенсон считает, что Ломаченко очень конкурентный боксер, во время спарринга он хотел побить Стивенсона, но не смог, хотя очень пытался.
Лопеса он назвал отличным боксером, он сильный, резкий, умный и мощный.
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Он считает, что бой Ломаченко-Лопес будет очень сложным.
По мнению Стивенсона, шансы у Лопеса будут только в первых трех-четырех раундах, если за это время ничего не произойдет, то дальше Ломаченко будет полностью доминировать на ринге.
"Он упал в бою с Линаресом, но поднялся и нокаутировал его. Ломаченко фаворит в поздних раундах, но мне очень интересно, что Теофимо сможет сделать на старте встречи", – сказал Стивенсон.
Ранее мы писали, что промоутер Боб Арум назвал предварительную дату боя Ломаченко - Лопес
Так, недавно промоутер подтвердил, что бой за объединение поясов легкого веса пройдет в сентябре, но сейчас уже известна вероятная дата поединка.
«Предварительная дата боя - 19-е сентября. Очень надеемся на это. По поводу места проведения, то переговоры еще продолжаются», - сказал Арум.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".