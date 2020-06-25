Чемпион мира в полулегком весе Шакур Стивенсон хочет подраться с Василием Ломаченко, если тот победит Теофимо Лопеса

"Да, я желаю сразиться с Ломаченко после его боя с Лопесом. Но я не хочу драться, если Василий проиграет. Если Ломаченко победит Теофимо и спустится во второй полулегкий вес, это будет крупный бой. Мы должны его устроить.

Я уже был в ринге с Ломаченко раньше. У нас есть своя история. Он действительно настолько хорош, как о нем говорят. Василий - чертовски крутой боец. Я понял, что он очень сложный противник, как и я. Думаю, у нас будет изумительное противостояние. Я всегда нацелен на то, чтобы выйти из боя победителем. Наверняка Ломаченко очень уязвим к контратакам", - сказал Шакур Стивенсон.

К слову, украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, что ждет от боя против Теофимо Лопеса.

«Теофимо – хороший боксер, топ-боец. Он молод, голоден и обладает большой силой. Я хочу этот бой. Он – чемпион мира, и он удерживает мой пояс – титул IBF.

Методы Лопеса в ринге облегчат мне задачу. Это не будет легкий бой. У него сложный стиль, намного проще атаковать тех боксеров, которые не отсиживаются в защите.

Победителем станет тот, у кого лучше боксерский IQ. Думаю, я знаю, что мне нужно сделать для победы», - заявил Ломаченко.

Ранее мы писали, что американский тренер Мэнни Роблес рассказал, что думает о поединке Ломаченко - Лопес

"Могу сказать, что я хорошо знаком с возможностями Лопеса. Мне известно, что он может сделать и чего может достичь за короткий период времени. Сейчас Теофимо рассчитывает провести бой с Василием Ломаченко.

Лопес - особенный боксер, но если честно, я бы расставил соотношение сил как 60 на 40 в пользу Ломаченко. Теофимо только начинает свой путь в большом боксе, а его соперник уже многого достиг за последние годы".

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".