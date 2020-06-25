Украинский боксер Василий Ломаченко принял участие в матче на ледовой арене

Как передает Politeka.net, украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO решил сменить вид спорта.

Так, Василий поиграл в хоккей. Он ловко катался на коньках и эффектно забросил несколько шайб.

Видео игры боксера на ледовой площадке появилось на странице Lomus в Instagram.

"НХЛ ждет новую звезду", - подписано видео.

"Закатить драку с ним никто не захочет в этом виде спорта", "Красавчик ,во всех видах спорта", "Вася Чемп во всем красава", "

Вася лучший", " Талант во всем талант", - пишут украинцы в комментариях.

Ранее мы писали, что чемпион мира в полулегком весе Шакур Стивенсон хочет подраться с Василием Ломаченко, если тот победит Теофимо Лопеса

"Да, я желаю сразиться с Ломаченко после его боя с Лопесом. Но я не хочу драться, если Василий проиграет. Если Ломаченко победит Теофимо и спустится во второй полулегкий вес, это будет крупный бой. Мы должны его устроить.

Я уже был в ринге с Ломаченко раньше. У нас есть своя история. Он действительно настолько хорош, как о нем говорят. Василий - чертовски крутой боец. Я понял, что он очень сложный противник, как и я. Думаю, у нас будет изумительное противостояние. Я всегда нацелен на то, чтобы выйти из боя победителем. Наверняка Ломаченко очень уязвим к контратакам", - сказал Шакур Стивенсон.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".