Известная серфингистка Элли-Джин Коффи показала, как выглядит ее тело практически без одежды

На фото Элли позирует в прозрачном купальнике в цветах радуги. Коффи прикрыла самые пикантные места цветочками, чтобы ничего лишнего не показать. Красавица немного выгнулась вперед, стоя на пляже, а сама держала в руках доску для серфинга. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Би путь. Счастливый месяц гордости", - написала Коффи.

Фанаты поставили почти 60 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Превосходно", "Определенно совершенна", "Прикоснись к радуге, попробуй радугу", "Я хочу видеть", "Такая красивая и талантливая".

Сообщалось, что дочь украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташка Горовая показала, как развлекается на воде.

На кадрах девушка была в купальном костюме, позируя на доске для серфинга. Наташка плыла на ней, пока ее тащил катер. На фоне можно услышать голос матери, которая говорила: "Ох, Наташа, улыбнись на камеру". Горовая держалась на доске уверенно и была сконцентрирована на развлечениях.

Ранее мы сообщали, что звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару отдыхает на Бали, откуда публикует красивые фото.

Так, на одном из недавних фото красотка позировала в раздельном купальнике. Верх был с плетением между грудей, что придавало снимку некой пикантности.

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