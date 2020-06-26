Известный фитнес-тренер Андрей Хомицкий, который работает с украинскими артистками Настей Каменских и Славой Каминской, рассказал, как ему удалось победить боли в спине

Очень часто тренеру задают вопросы по поводу спины, позвоночника, поясницы и всего, что касается боли в спине, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

«После всех тренировок и мною пройденного пути, после всего этого я понял, что главный путь к достижению цели – это развитие и максимальное напряжение, которое ты способен преодолеть в текущий момент, в том или ином направлении. Нужно найти время, не обращать внимание на оправдания и просто идти к цели», - рассказывает звездный тренер.

«В самом начале я нашел тренера, слушал его, делал всё, что скажет, - рассказывает Андрей Хомицкий. – Хотя до этого я еще занимался волейболом, и поясница была уже немного «расшатанная». Но никаких особо болевых ощущений я раньше не испытывал. И затем было одно упражнение с тренером – штангу 170 килограмм надо было поднять с присяда не на 90, а на 30 градусов вверх. При этом не просто поднимать, а именно слегка выпрыгивать вверх небольшими рывками. И на этой тренировке я попрыгал, постучал, а затем вечером не мог согнуться вниз. Это было напряжно, хотя я думал, что это пройдет и будет нормально», - начал свою историю тренер.

При этом он подчеркнул, что боль в спине продолжала его беспокоить и сама не проходила. На следующий день он должен был участвовать вместе с питомцем на выставке собак, однако не смог из-за боли и его отвезли домой. В какой-то момент тренер боялся за ноги, ведь начал их чувствовать гораздо слабее. В конце концов, Андрей просто не смог подняться через еще один день. И лишь спустя пять дней начал едва ли двигаться.

«Приходил к докторам, но это было страшно – казалось, если кто-то что-то дернет и я сломаюсь. При этом доктор едва провел пальцем по спине и отказался, отправив меня к нейрохирургу, отметив, что все плохо. Затем я поехал и к второму, и к третьему, сделал МРТ… И итог был один: только операция на спину. Это было страшно. Я искал спасения, как кот в воде. Я проверялся много раз и все врачи отмечали – нужна операция. Под конец, один из моих клиентов посоветовал доктора, мол, последний раз, хороший специалист», - рассказывает тренер, вспоминая пережитое им тяжелое состояние.

Андрей Хомицкий отметил, что специально прибыл в Австрию вместе с женой и сразу направился к специалисту. Сначала все было странно – обычный осмотр, доктор осторожно проверил его ноги, а затем попросил встать и пройтись на носочках пять шагов вперед, а назад уже те же пять шагов, но на пятках:

«Как итог, я сажусь, а доктор говорит – операция не нужна. Я просто не поверил, захотелось его обнять. Врач дал мне комплекс упражнений и от них будет зависеть, до какого я момента могу быть в спорте».

Выяснилось, что при правильном выполнении эффективной планки, которую посоветовал тренеру реабилитолог, можно сотворить чудо. В будущем Андрей Хомицкий намерен раскрыть «секрет» сохранения своего здоровья, в частности, спины и расскажет, как избежать подобных его травм.

Ранее мы сообщали, Хомицкий рассказал, как многие новички неправильно исполняют обычное упражнение "приседания". Тренер назвал и показал распространенные ошибки.

В частности, неправильная механика движений. Приседать следует так, чтобы не нагружать колени и максимально задействовать ягодицы. Вторая ошибка – это глубина приседа. Люди либо не досаживаются, либо садятся слишком глубоко, не чувствуя при этом целевые мышцы. Средняя глубина приседа должна составлять 90 градусов.

Напомним, что Андрей Хомицкий показал, как украинцам держать себя в форме на карантине: «Займет всего 15 минут».

Как сообщала Politeka, Санта Димопулос и Андрей Хомицкий сошлись в спортивном батле: кто вышел победителем.

Также Politeka писала, что Андрей Хомицкий сразился с Владом Ямой в прямом эфире: волнительное видео.