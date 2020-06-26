Допинг-проба "Б" российского чемпиона мира по версии WBA и друга Василия Ломаченко, оказалась положительно

Как передает Politeka.net , в крови Александра Беспутина нашли запрещенный препарат Лигандрол после чемпионского боя против россиянина Раджаба Бутаева, который состоялся 1 декабря 2019 года и закончился победой Беспутина по очкам.

Он свою вину не признал и принял решение вскрыть пробу "Б".

"Есть документальное подтверждение – проба "Б" показала тот же результат, что и проба "А"", – цитирует слова представителя Бутаева издание ТАСС.

Ранее мы писали, что боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик поиздевались над боксерским стилем Виталия Кличко

Видео появилось в сети еще в 2013 году. Тогда Ломаченко и Усик смешными движениями попытались повторить технику Виталия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

А спустя два года Усик подписал контракт с промоутерской компанией K2 Promotion, создателями которой являются Виталий и Владимир Кличко.

" Ох уж детки над отцом смеются", " Пусть сначала проведет с десяток боёв в супертяжах и посмотрим", " В первых, нужно с уважением относится к старшим! Во вторых, Виталия по большему счету так никто и не победил и нокдауне он ни разу не был", "Яйца над курицей смеются", " Кличко бы этих песиков бы раскидал бы по углам обоих бы в одном ринге!", - писали тогда в комментариях пользователи сети.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".