Известная ринг-девочка Лили Кои показала показала невероятное достоинство

На фото красотка была в топе телесного цвета, а образ дополнила джинсами. Лили стояла в ванной комнате и снимала себя в зеркале на телефон, выгнувшись вперед, показывая королевский размер в огромном декольте. Волосы звезда решила оставить распущенными, а сама в момент съемки смотрела в телефон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Давно без селфи. Кроме того, как дурь, эти цветные контактные линзы", - написала Лили под фото.

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:

"Мега детка", "Мамочкка", "Оу, Боже мой. Благословляя мои глаза", Черт возьми, моя детка", "Черт бы тебя побрал", "Ванная комната имеет лучшее освещение для селфи", "Долгое время, но все еще потрясающая", "Конечно, контакты - это главное, что мы заметили", "Мы не смотрим на твои глаза".

Сообщалось, что известная боец Пейдж Ванзант показала, как занимается в спортзале.

Красотка в этот раз была в лосинах и коротеньком топе, решив остаться без обуви. Волосы Пейдж собрала в хвост, чтобы они не мешали тренировке. Ванзант запрыгнула на боксерскую грушу, обняв ее ногами, а рукой ухватилась за ее верхушку, благодаря чему кадр получился не только спортивным, но и очень жарким.

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