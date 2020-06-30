Американский боксер Теофимо Лопес снова отметился дерзким заявлением накануне боя с Василием Ломаченко

Так, американец считает, что топовые легковесы боятся выходить с ним в ринг.

"Хэйни, Ломаченко и Рамирес вызывают меня на бой? Сомневаюсь, что это так, они не хотят иметь проблем. Я откровенно вам скажу, что никто из них не желает боксировать со мной. Ни Ломаченко, ни Хэйни. Таких, как я, больше нет. Вызывайте меня на бой, и я приму вызов".

Лопес также рассказал об организации боя с украинцем.

"Мы работаем над этим поединком. Пока нет даты боя с Ломаченко, но мы тренируемся. Он, как и многие другие, не понимает, что делает, когда вызывает меня на бой. Мои соперники боятся. Что ж, бросайте мне вызовы, и я сразу же прилечу на самолете", - цитирует американца Boxing News 24.

Ранее мы писали, что чемпион мира по версии IBF в легком дивизионе американец Теофимо Лопес обрушился с матами на украинца Василия Ломаченко

"Я вам сейчас расскажу об одной дерьмовой ситуации, о которой недавно узнал! Ломаченко ведет себя как су*ка и хочет сперва провести такой себе разогревочный бой. И после этого Top Rank и мне предлагает согласится на промежуточный бой.

На что это все похоже? У меня нет слов, но вы знаете, что я думаю: пошел нах*р! Мне никакие промежуточные бои не нужны. Мой разогрев будет с Ломаченко. Нет никаких других вариантов! Только так и не иначе!" – сказал Теофимо Лопес в эфире подкаста The Knockdown 3 Rule.

Промоутер Top Rank Боб Арум прокомментировал ситуацию вокруг боя украинца Василия Ломаченко и американца Теофимо Лопеса.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".