Экс-чемпион мира Оскар Де Ла Хойя включил украинского чемпиона Василия Ломаченко в тройку лучших боксеров мира

Об этом сообщает boxingscene.com. По мнению Де Ла Хойи, лучшим является мексиканец Сауль Альварес, а Ломаченко делит второе-третье места с американцем Теренсом Кроуфордом.

Де Ла Хойи считает лучшим мексиканца Сауль Альварес, а Ломаченко делит второе-третье места с американцем Теренсом Кроуфордом.

"На первое место нужно поставить Канело. Кроуфорд и Ломаченко находятся на одном уровне. Считаю, у Кроуфорда есть потенциал стать суперзвездой благодаря его способностям и таланту. Ломаченко - выдающийся боксер, и, думаю, он мог бы боксировать в первом полусреднем весе, если захочет, и преуспеть там", - заявил экс-боксер.

Кроме того, мы писали, что американский боксер Теофимо Лопес снова отметился дерзким заявлением накануне боя с Василием Ломаченко.

Так, американец считает, что топовые легковесы боятся выходить с ним в ринг.

"Хэйни, Ломаченко и Рамирес вызывают меня на бой? Сомневаюсь, что это так, они не хотят иметь проблем. Я откровенно вам скажу, что никто из них не желает боксировать со мной. Ни Ломаченко, ни Хэйни. Таких, как я, больше нет. Вызывайте меня на бой, и я приму вызов".

Лопес также рассказал об организации боя с украинцем.

"Мы работаем над этим поединком. Пока нет даты боя с Ломаченко, но мы тренируемся. Он, как и многие другие, не понимает, что делает, когда вызывает меня на бой. Мои соперники боятся. Что ж, бросайте мне вызовы, и я сразу же прилечу на самолете", - цитирует американца Boxing News 24.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".