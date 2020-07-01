Легенда бокса Владимир Кличко показал впечатляющую спортивную форму

44-летний украинский боксер после завершения карьеры выглядит не хуже, чем во время профессиональной карьеры, передает Politeka.net.

Новое фото украинец опубликовал в Инстаграме.

Подписчики Кличко отметили в комментариях, что Владимир готовится к возвращению на ринг:

"Ты крут", "Володя, давай назад, Фьюри ты точно уложишь, порви этих курей!", "Лучший", "Возвращение?".

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик завершил профессиональную карьеру.

Это решение стало для фанатов бойца и для всего мирового бокса очень неожиданным, ведь всего месяц назад он рассказывал о планах вернуть себе чемпионский титул, который потерял в 2019 году в бою с россиянином.

Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры. Сначала об этом написали в ESPN, а впоследствии издание tribuna.com сообщило, что получило подтверждение от самого боксера.

Промоутер Александра Гвоздика Эгис Климас прокомментировал решение украинца закончить профессиональную карьеру.

Промоутер отметил, что Гвоздик – умный парень, но ему было сложно совмещать профессиональную карьеру и работу в бизнесе.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

А еще Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.

Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.