Легенда бокса Владимир Кличко показал впечатляющую спортивную форму
44-летний украинский боксер после завершения карьеры выглядит не хуже, чем во время профессиональной карьеры, передает Politeka.net.
Новое фото украинец опубликовал в Инстаграме.
Подписчики Кличко отметили в комментариях, что Владимир готовится к возвращению на ринг:
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Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик завершил профессиональную карьеру.
Это решение стало для фанатов бойца и для всего мирового бокса очень неожиданным, ведь всего месяц назад он рассказывал о планах вернуть себе чемпионский титул, который потерял в 2019 году в бою с россиянином.
Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры. Сначала об этом написали в ESPN, а впоследствии издание tribuna.com сообщило, что получило подтверждение от самого боксера.
Промоутер Александра Гвоздика Эгис Климас прокомментировал решение украинца закончить профессиональную карьеру.
Промоутер отметил, что Гвоздик – умный парень, но ему было сложно совмещать профессиональную карьеру и работу в бизнесе.
Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.
А еще Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.
Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.