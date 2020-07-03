Экс-чемпион мира Кларенс Адамс сейчас тренирует молодых бойцов

Одного своего воспитанника Адамс решил "раскрутить" от имени украинца Василия Ломаченко:

«Кит Хантер. Он может драться в легком, суперлегком и первом полусреднем дивизионах. Он станет чемпионом во всех этих категориях. Он делает то, что я прошу его делать. Он потрясающий ударник. Мы готовы драться с любым в легком, суперлегком или в первом полусреднем дивизионах.

Может это будет звучать самоуверенно, но через два боя я не побоюсь выставить его против Ломаченко в легком весе. Я верю, что он побьет Ломаченко. У него есть навыки, мощь. Он выглядит тощим, но он сильный, как бык. Он как Деонтей Уайлдер, но умный. Он худой, но очень мощный. Вот только Кит еще и умен, он свои боксерские знания добавляет к удару».

Ранее мы писали, что американский боксер Теофимо Лопес сможет драться с Василием Ломаченко даже без зрителей.

Лопес рассчитывает, что на поединок сможет явиться ограниченное число фанатов.

«Знаю, что Боб [прим. ред. - Арум, промоутер Лопеса и Ломаченко] работает над присутствием хотя бы пары тысяч зрителей. Бой такого масштаба однозначно должен иметь зрителей. Но мы тренируемся каждый день и ждем официального анонса», — рассказал Теофимо.

«Хотел бы, чтобы фанаты присутствовали на Allegiant Stadium [в Лас-Вегасе]. Хочу, чтобы наш бой стал первым на этом стадионе. Как и все, думаю, даже Ломаченко. Но мы готовы драться со зрителями или без».

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".

https://www.youtube.com/watch?v=Ii0RYReelho