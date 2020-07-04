Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, показала, как развлекается на яхте

Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где показывает свои будни, передает Politeka.net.

На днях невеста известного футболиста похвасталась фигурой во время отдыха на яхте.

Красотка нарядилась в светлое шелковое платье, которое идеально подчеркнуло все ее изгибы. Пышная грудь напряглась под такой тканью, а талия поражала своей стройностью.

Модель выставила вперед стройную ножку, чтобы силуэт казался еще "горячее".

Дополнили ее образ соломенная шляпка и сумочка.

"Счастье никогда не уменьшается, если им поделиться 💘 ...", - подписала она фото.

На втором кадре Родригес показала себя крупным планом, запечатлев фигуру в зеркало.

"Зеркало, Зеркало...", - подписала снимок красотка.

Оба фото за несколько часов собрали более 1,5 миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети засыпали модель комплиментами, будучи в восторге от ее точеной фигуры.

"Сама женственность", - написал один из фанатов.

Напомним, Джорджина Родригес записала несколько сториз, представ в соблазнительном образе. Звезда надела розовую майку со значком известного бренда, черный корсет и серые лосины.

Розовая маечка отлично подчеркнула пышную грудь невесты знаменитости, а корсет выделил стройную талию.

Ранее мы писали, что Джорджина Родригес поделилась провокационным снимком, на котором развешивает стирку на террасе особняка.

Все бы ничего, если бы не внешний вид красотки, которой, безусловно, есть что показать. Домашний лук Джорджины – это трусики танга.

Напомним, невеста Роналду взбудоражила сеть откровенным фото.

Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».

Также Politeka рассказывала, что девушка Роналду сделала признание, которое все давно ждут: «Есть в наших планах».