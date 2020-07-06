Украинский боксер Денис Беринчик (13-0, 7 КО) опубликовал фото со своей супругой
Боксер на выходных отдохнул на одном из пляжей Киева вместе со своей женой и опубликовал фото в своем Instagram.
«Прикольно, когда ты страшненький, а она тебя красит», - подписал фото украинец.
"Красивая пара", " Оба красивые", "Цени то , что имеешь. Вы крутые!", "Нормальный причесон," хорошая семья!", Бред! Ты красавчик!", - пишут подписчики боксера в комментариях.
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Ранее мы писали, что украинский боксер Денис Беринчик (13-0, 7 КО) поделился фото из личного архива.
Так, обладатель пояса WBO Inter-Continenta в Instagram показал фото, на котором в полицейской форме кусает гранату на фоне целого арсенала оружия.
«Коротко и ясно. Славянск. Мир всем. Ретро фото», - подписал боксер фото.
Ранее мы писали, что украинский боксер Денис Беринчик (13-0, 9 КО) разозлился после вопроса о нынешней власти в Украине
Так, украинец проводил в Instagram прямой эфир во время которого журналист портала SportArena спросил, верит ли Беринчик в наше правительство.
«Я не буду отвечать на этот вопрос. Ты не туда копаешь, не на спортивную идеологию вопросы мне насыпаешь.
Ты хочешь, чтобы я тебе ответил и у меня дом в Краснодоне загорелся, я не могу понять? Я там родился, вырос и живу. Я могу тебе много чего интересного рассказать, но ты хочешь, чтобы у меня потом были проблемы? Я лучше помолчу. Я не полит. деятель, не историк, не политолог. Я простой спортсмен. Не мне рассуждать на такие темы», - ответил Беринчик журналисту на повышенных тонах.
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