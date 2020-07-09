Эксперт Стив Ким рассказал, как Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) может победить Василия Ломаченко (14-1, 10 КО)

Он считает, что американец обладает не только мощным ударом:

«Лопес – по природе парень из легкого веса, а Ломаченко начинал боксировать еще в полулегком. Даже несмотря на свой успех, он показал уже некую уязвимость в легком дивизионе. Он побывал в нокдауне в бою с Линаресом, ему досталось в поединке против Педрасы. Но да, конечно, он легко выиграл те поединки.

Нужно понимать, что Лопес – это не парень с одним только ударом. Многие говорят только об этом, но он ведь также умело работает на контратаках, он быстро бьет, быстро спускает крючок. Он не испытывает замедленности в передвижениях. Его отец и тренер воспитал в нем мастера стиля работы на контратаке. Возможно, это не лучшее, что можно представить в бою с передвижениями Ломаченко, но у Лопеса есть хороший левый хук по корпусу, который может замедлить Ломаченко», - рассказал Ким.

Ранее мы писали, что американский боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) готов провести поединок с украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) без зрителей

«Нужно драться с теми, кого считают лучшими фаны, и побить их. Вот и все. Люди считают, что Ломаченко – лучший в pound-for-pound, но я в это не верю. Я просто выйду в ринг и покажу, что я прав. С кем бы я ни дрался дальше, если они считают себя лучшими из лучших, неприкасаемыми и богами, то я просто выйду в ринг и заткну их.

Я просто люблю драться. А еще я люблю бойцов, которые думают, что их дер*мо не воняет. Мне нравится выбивать из них дер*мо. Вы знаете, о ком я говорю. Ввиду всех своих достижений Ломаченко может быть таким, каким он есть. Но есть кое-что насчет этого чувака, что мне не нравится лично. Я просто хочу, чтобы это все услышали», – сказал Лопес.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".