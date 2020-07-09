Просто сводит с ума

Невеста знаменитого футболиста Криштиану Роналду - модель Джорджина Родригес, показала свой новый знойный образ

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала фотографию на странице в Instagram.

На снимке Джорджина Родригес позирует возле бассейна в необычном купальнике леопардовой расцветки, который разделяется на уровне груди и демонстрирует пикантные анатомические подробности. Образ красотки дополнила соломенная шляпа, надвинутая на самые глаза, а также крестик на шее.

В таком виде модель сделала селфи, запечатлев все свои природные достоинства крупным планом - такие не спрячешь никаким купальником.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид невесты Роналду в комментариях:

"Такая милая"; "Вы прекрасны ❤💗"; "Правильное место сейчас в бассейне ❤️"; "Королева"; "Люблю тебя, легенда"; "Они настоящие?"; "Я люблю этот фрукт папайи"; "Я просыпаюсь и вижу большое вдохновение"; "Прекрати играть с моими чувствами, королева".

Ранее Родригес похвасталась своей фигурой на яхте в белом шелковом платье, которое идеально подчеркнуло вее формы. Ткань обтянула пышный бюст и стройную талию, вдобавок, Джорджина выставила вперед стройную ножку.

Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.

Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».

Также Politeka рассказывала, что девушка Роналду сделала признание, которое все давно ждут: «Есть в наших планах».