Невеста знаменитого футболиста Криштиану Роналду - модель Джорджина Родригес, показала свой новый знойный образ
Как сообщает Politeka.net, она опубликовала фотографию на странице в Instagram.
На снимке Джорджина Родригес позирует возле бассейна в необычном купальнике леопардовой расцветки, который разделяется на уровне груди и демонстрирует пикантные анатомические подробности. Образ красотки дополнила соломенная шляпа, надвинутая на самые глаза, а также крестик на шее.
В таком виде модель сделала селфи, запечатлев все свои природные достоинства крупным планом - такие не спрячешь никаким купальником.
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Пользователи социальной сети оценили внешний вид невесты Роналду в комментариях:
"Такая милая"; "Вы прекрасны ❤💗"; "Правильное место сейчас в бассейне ❤️"; "Королева"; "Люблю тебя, легенда"; "Они настоящие?"; "Я люблю этот фрукт папайи"; "Я просыпаюсь и вижу большое вдохновение"; "Прекрати играть с моими чувствами, королева".
Ранее Родригес похвасталась своей фигурой на яхте в белом шелковом платье, которое идеально подчеркнуло вее формы. Ткань обтянула пышный бюст и стройную талию, вдобавок, Джорджина выставила вперед стройную ножку.
Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.
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