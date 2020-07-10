Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, 26-летняя модель Джорджина Родригес, показала, как проводит время с детьми

Известно, что у пары четверо детей: 10-летний Криштиану-младший, двойняшки Ева и Мэтью, рожденные суррогатной матерью, а также их общая дочь - Алана, передает Politeka.net.

Звезду называют отличной мамой, ведь она много времени уделяет детям. Так, на одном из кадров модель показала свою настоящую любовь. Родригес предстала с тремя младшими детками в бассейне.

Джорджина была в розовом купальнике с закрытыми плечами, а также в трусиках-бикини.

Дети позировали на розовом фламинго, а любящая мама стояла рядом. Джорджину засняли будто во время процесса катания малышей.

Красотка улыбалась и смотрела в камеру. Фото получилось очень солнечным и семейным.

"Мама ❤️ # сладкие мечты 🌝✨", - подписала знаменитость снимок.

За 15 часов пост собрал почти миллион лайков и много комментариев.

Пользователи сети не только восхитились фигурой знаменитости, но и признались в любви за то, что она такая хорошая мама.

Напомним, Джорджина Родригес похвасталась фигурой во время отдыха на яхте.

Красотка нарядилась в светлое шелковое платье, которое идеально подчеркнуло все ее изгибы. Пышная грудь напряглась под такой тканью, а талия поражала своей стройностью.

Ранее сообщалось, что Джорджину Родригес засняли во время того, как она поднимается из воды на борт яхты. Модель закинула волосы назад рукой и элегантно повернулась, чтобы показать на камеру все свои прелести.

Напомним, невеста Роналду взбудоражила сеть откровенным фото.

Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».

Также Politeka рассказывала, что девушка Роналду сделала признание, которое все давно ждут: «Есть в наших планах».