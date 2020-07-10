Вот это да!

Украинский боксер Сергей Деревянченко получит огромные деньги за возможный бой против Джермалла Чарло

После того, как Геннадий Головкин и Билли Джо Сондерс вышли из игры, имя украинца Сергея Деревянченко стало основным выбором для Канело Альвареса, хотя к этому бою есть препятствие.

Украинцу предлагают около 2,5 млн долларов, чтобы он сразился с американцем Джермаллом Чарло в весе 160 фунтов.

Для боя с мексиканцем Альваресом в дивизионе 168 фунтов, вероятно, для Деревянченко потребуется гонорар как минимум вдвое больше.

Ранее мы писали, что известный портал BoxRec составил новый рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

Василий Ломаченко неожиданно опустился в списке.

Топ-10 рейтинга BoxRec:

1. Сауль Альварес

2. Тайсон Фьюри

3. Эррол Спенс-младший

4. Геннадий Головкин

5. Дионтей Уайлдер

6. Теренс Кроуфорд

7. Мэнни Пакьяо

8. Энтони Джошуа

9. Василий Ломаченко

10. Шон Портер

В топ-50 рейтинга попали еще два украинца: Александр Усик (16-е место) и Сергей Деревянченко (35-е место).

К слову, американец Шакур Стивенсон заявил, что готов драться с обладателем поясов по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе украинцем Василием Ломаченко.

«Если Василий после боя с Лопесом собирается вернуться во второй полулегкий вес, то я думаю, что стану первым, кто побьет Ломаченко. У меня все еще есть время для того, чтобы развиваться и становиться лучше. Никакого неуважения к Ломаченко у меня нет, но считаю, что он стареет. Я думаю, что если Top Rank сведет нас в ринге, то я стану первым, кто его побьет", - цитирует Стивенсона boxingnews24.com.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".