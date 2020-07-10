Украинский боксер Сергей Деревянченко получит огромные деньги за возможный бой против Джермалла Чарло
После того, как Геннадий Головкин и Билли Джо Сондерс вышли из игры, имя украинца Сергея Деревянченко стало основным выбором для Канело Альвареса, хотя к этому бою есть препятствие.
Украинцу предлагают около 2,5 млн долларов, чтобы он сразился с американцем Джермаллом Чарло в весе 160 фунтов.
Для боя с мексиканцем Альваресом в дивизионе 168 фунтов, вероятно, для Деревянченко потребуется гонорар как минимум вдвое больше.
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Василий Ломаченко неожиданно опустился в списке.
Топ-10 рейтинга BoxRec:
1. Сауль Альварес
2. Тайсон Фьюри
3. Эррол Спенс-младший
4. Геннадий Головкин
5. Дионтей Уайлдер
6. Теренс Кроуфорд
7. Мэнни Пакьяо
8. Энтони Джошуа
9. Василий Ломаченко
10. Шон Портер
В топ-50 рейтинга попали еще два украинца: Александр Усик (16-е место) и Сергей Деревянченко (35-е место).
К слову, американец Шакур Стивенсон заявил, что готов драться с обладателем поясов по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе украинцем Василием Ломаченко.
«Если Василий после боя с Лопесом собирается вернуться во второй полулегкий вес, то я думаю, что стану первым, кто побьет Ломаченко. У меня все еще есть время для того, чтобы развиваться и становиться лучше. Никакого неуважения к Ломаченко у меня нет, но считаю, что он стареет. Я думаю, что если Top Rank сведет нас в ринге, то я стану первым, кто его побьет", - цитирует Стивенсона boxingnews24.com.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".