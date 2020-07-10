Украинский боксер Сергей Деревянченко получит огромные деньги за возможный бой против Джермалла Чарло

После того, как Геннадий Головкин и Билли Джо Сондерс вышли из игры, имя украинца Сергея Деревянченко стало основным выбором для Канело Альвареса, хотя к этому бою есть препятствие.

Украинцу предлагают около 2,5 млн долларов, чтобы он сразился с американцем Джермаллом Чарло в весе 160 фунтов.

Для боя с мексиканцем Альваресом в дивизионе 168 фунтов, вероятно, для Деревянченко потребуется гонорар как минимум вдвое больше.

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Ранее мы писали, что известный портал BoxRec составил новый рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

Василий Ломаченко неожиданно опустился в списке. 

Топ-10 рейтинга BoxRec:

1. Сауль Альварес

2. Тайсон Фьюри

3. Эррол Спенс-младший

4. Геннадий Головкин

5. Дионтей Уайлдер

6. Теренс Кроуфорд

7. Мэнни Пакьяо

8. Энтони Джошуа

9. Василий Ломаченко

10. Шон Портер

ломаченко

В топ-50 рейтинга попали еще два украинца: Александр Усик (16-е место) и Сергей Деревянченко (35-е место).

К слову, американец Шакур Стивенсон заявил, что готов драться с обладателем поясов по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе украинцем Василием Ломаченко.

ломаченко

«Если Василий после боя с Лопесом собирается вернуться во второй полулегкий вес, то я думаю, что стану первым, кто побьет Ломаченко. У меня все еще есть время для того, чтобы развиваться и становиться лучше. Никакого неуважения к Ломаченко у меня нет, но считаю, что он стареет. Я думаю, что если Top Rank сведет нас в ринге, то я стану первым, кто его побьет", - цитирует Стивенсона boxingnews24.com.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".

 