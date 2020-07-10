Чемпион мира Хосе Рамирес (25–0, 17 КО) рассказал, когда пройдет чемпионский бой против украинца Виктора Постола (31–2, 12 КО)

«Я стараюсь оставаться в своем весе. Бой должен состояться в последнюю субботу лета, 29 августа. Так что у нас есть 8 недель.

Я тренируюсь с ноября. Готовился к февральскому поединку. Затем поединок отменили, и я месяц отдыхал. Затем тренировался 5 недель, и бой снова отменили. Вот мы вернулись, и уже есть дата», - заявил Рамирес.

Ранее мы писали, что американский тренер Джефф Мейвезер и дядя Флойда Мейвезера сделал прогноз на бой Ломаченко-Лопес.

Он считает, что у Теофимо есть большие шансы на победу:

"Это сложный бой для прогноза. Я думаю, у Теофимо очень большой шанс на победу в этом бою. Я не скажу, что он гарантированно победит, но я склоняюсь к его победе», – цитирует Мейвезера vRINGe.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко встретится с американцем Теофимо Лопесом в бою совсем скоро

Об этом заявил прооутер Марк Кригель, сообщает ESPN .

По его словам, бой состоится 19 сентября. Где пройдет поединок, пока неизвестно.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".