Украинский боксер Василий Ломаченко в Одесской области открыл собственный отель

Как сообщает Politeka.net, отельный комплекс располагается в курортном поселке Затока Одесской области.

Фотографии спортивного отеля появились в Instagram.

На территории отеля находится кафе, ресторан, спортзал и сауна с бассейном.

"Затока место так себе. Ночью громыхающий поезд не дает забыть этот отдых никогда", " С одной стороны, в Затоке и вообще всем нашим курортам не помешали бы настоящие отели, как в Турции. 21 век, все таки, а не совок дремучий. Хочешь зарабатывать - вкладывай. Это приветствуется. Надеюсь, что это будет не единичный случай!

Обидно, что наши люди, боятся эту заграницу. Взять ту же Руту. Цены, как в Турции. А сервис в 3 раза хуже. Спасает море и пляж.

С другой стороны, я, зная, какая рюзьке мразь будет получать прибыль, ни за что не поселюсь там! Слава Украине!", "Ну впринципе не имеет значения куда, главное чтобы страна полноценная была. Его точно везде примут почтительно. За спортивные заслуги... Я думаю в скорем времени, так и случиться", " Лома хотел с упором на спорт сделать, а народ едет туда нажираться", - комментируют публикацию пользователи сети.

Ранее мы писали, что промоутер Боб Арум назвал предварительную дату боя Ломаченко - Лопес

Так, недавно промоутер подтвердил, что бой за объединение поясов легкого веса пройдет в сентябре, но сейчас уже известна вероятная дата поединка.

«Предварительная дата боя - 19-е сентября. Очень надеемся на это. По поводу места проведения, то переговоры еще продолжаются», - сказал Арум.

К слову, украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, что ждет от боя против Теофимо Лопеса.

«Теофимо – хороший боксер, топ-боец. Он молод, голоден и обладает большой силой. Я хочу этот бой. Он – чемпион мира, и он удерживает мой пояс – титул IBF.

Методы Лопеса в ринге облегчат мне задачу. Это не будет легкий бой. У него сложный стиль, намного проще атаковать тех боксеров, которые не отсиживаются в защите.

Победителем станет тот, у кого лучше боксерский IQ. Думаю, я знаю, что мне нужно сделать для победы», - заявил Ломаченко.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".