Украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) продолжает готовиться к поединку с американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО)

Как сообщает Politeka.net, спортсмен начал активно тренироваться и даже на море, куда приехал открыть свой собственный отель.

На снимке в instagram видно, как Ломаченко бегает на берегу моря.

"Пробежка на берегу моря +10 к результату", - подписал фото боксер.

"Василий мощи набрал, такой плотный биток", "Ждём победу", "Лидеры мирового бокса в своем времени", "Василий Анатольевич ,в очках неудобно", - пишут в комментариях пользователи сети.

Ранее мы писали, что промоутер Боб Арум назвал предварительную дату боя Ломаченко - Лопес

Так, недавно промоутер подтвердил, что бой за объединение поясов легкого веса пройдет в сентябре, но сейчас уже известна вероятная дата поединка.

«Предварительная дата боя - 19-е сентября. Очень надеемся на это. По поводу места проведения, то переговоры еще продолжаются», - сказал Арум.

К слову, украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, что ждет от боя против Теофимо Лопеса.

«Теофимо – хороший боксер, топ-боец. Он молод, голоден и обладает большой силой. Я хочу этот бой. Он – чемпион мира, и он удерживает мой пояс – титул IBF.

Методы Лопеса в ринге облегчат мне задачу. Это не будет легкий бой. У него сложный стиль, намного проще атаковать тех боксеров, которые не отсиживаются в защите.

Победителем станет тот, у кого лучше боксерский IQ. Думаю, я знаю, что мне нужно сделать для победы», - заявил Ломаченко.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".