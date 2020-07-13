Украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) продолжает готовиться к поединку с американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО)
Как сообщает Politeka.net, спортсмен начал активно тренироваться и даже на море, куда приехал открыть свой собственный отель.
На снимке в instagram видно, как Ломаченко бегает на берегу моря.
"Пробежка на берегу моря +10 к результату", - подписал фото боксер.
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"Василий мощи набрал, такой плотный биток", "Ждём победу", "Лидеры мирового бокса в своем времени", "Василий Анатольевич ,в очках неудобно", - пишут в комментариях пользователи сети.
Ранее мы писали, что промоутер Боб Арум назвал предварительную дату боя Ломаченко - Лопес
Так, недавно промоутер подтвердил, что бой за объединение поясов легкого веса пройдет в сентябре, но сейчас уже известна вероятная дата поединка.
«Предварительная дата боя - 19-е сентября. Очень надеемся на это. По поводу места проведения, то переговоры еще продолжаются», - сказал Арум.
К слову, украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, что ждет от боя против Теофимо Лопеса.
«Теофимо – хороший боксер, топ-боец. Он молод, голоден и обладает большой силой. Я хочу этот бой. Он – чемпион мира, и он удерживает мой пояс – титул IBF.
Методы Лопеса в ринге облегчат мне задачу. Это не будет легкий бой. У него сложный стиль, намного проще атаковать тех боксеров, которые не отсиживаются в защите.
Победителем станет тот, у кого лучше боксерский IQ. Думаю, я знаю, что мне нужно сделать для победы», - заявил Ломаченко.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".