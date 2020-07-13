Американский боксер Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) опубликовал видео, на котором мощно избивает Ивана Редкача (23-5-1, 18 КО)

Как сообщает Politeka.net, украинец заявил, это всего лишь фрагменты спарринга, которые сильно урезаны (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новость).

«Это полминуты из четвертого раунда нашего спарринга. До этого он сам пропустил несколько хороших ударов. Он был не в форме, чтобы продолжать спарринг, и он это хорошо знает. Он просто устроил шоу.

Его менеджер Равоне Литтлджон связался со мной и попросил о спарринге. Я даже не обращался к теме денег, потому что думал, что это будет хорошей тренировкой для меня и формой проверки. Если Дэвис хочет настоящей битвы, мы можем встретиться в пределе 63,5 кг. Если только Лео Санта Крус не побьет его первым», — заявил Редкач.

Ранее мы писали, что украинский боксер Иван Редкач встретился на пляже в Лос-Анджелесе с Виктором Постолом

Редкач опубликовал в Instagram совместное фото и подписал его:

«Снова в ожидании мегабоев. Александр Иванович Полищук, спасибо Вам большое за труд и терпение. Без Вас мы бы не стали теми, кем сейчас являемся. И не дрались бы на самых крутых аренах мира за титулы чемпионов мира», - написал Редкач.

Как сообщала Politeka, Редкач похвастался молниеносной скоростью ударов, видео: "Руки как вентиляторы"

Также Politeka писала, что Редкач встретился с Постолом на пляже в Лос-Анджелесе, фото: "В ожидании мегабоев"

Напомним, ранее Беринчик готов выйти в ринг уже этой осенью: предложены соперники.