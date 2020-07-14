Украинский боксер Иван Редкач возмутился решением вице-президента Лиги профессионального бокса Алины Шатерниковой

Как сообщает Politeka.net, Шатерникова по мнению украинца организовывает бои среди неравных соперников.

Редкач надеется, что на шоу Шатерниковой 1 августа будут соперники, которые составят конкуренцию бойцам, а не будет обычное избиение.

"У меня спарринг был лучше чем у вас бои дутых чемпионов. Так у вас бойцов вагон. А вы подумали, что у них есть семья и дети, а вы ради 100$ за раунд, наслаждаетесь, как ломают здоровья таким профи-бойцам", – написал Редкач в Facebook, прикрепив фото боксера, у которого 67 поражений.

Ранее мы писали, что украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) вызвал на бой американца Эдриена Бронера.

«Бронер, займись своей формой, чтобы не разочаровать промоутера, и давай сделаем это. Конечно, только если ты будешь отвечать за свои слова, сказанные в эфире Showtime, что в главном бою будут драться Джервонта Дэвис и Лео Санта Крус, а в соглавном — Бронер и Редкач», — написал украинец.

Редкач прикрепил видео 2013 года, где Бронер перед боем с аргентинцем Маркосом Майданой показывает тому средние пальцы, а в итоге получает нокдаун.

Как сообщала Politeka, Редкач похвастался молниеносной скоростью ударов, видео: "Руки как вентиляторы"

Также Politeka писала, что Редкач встретился с Постолом на пляже в Лос-Анджелесе, фото: "В ожидании мегабоев"

Напомним, ранее Беринчик готов выйти в ринг уже этой осенью: предложены соперники.