Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, 26-летняя модель Джорджина Родригес, показала свои горячие танцы в компании мужчин

Красотка с невероятными формами стала популярной после того, как завела отношения с футболистом, передает Politeka.net.

Модель приглашают на различные мероприятия. Так, в феврале этого года Родригес пригласили на песенный конкурс Sanremo Music Festival, где она стала ведущей. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда не только поразила всех своей красотой, но и станцевала с партнером. Как оказалось, красотка более 10 лет своей жизни отдала этому увлечению и совершенно не зря. При этом из зала за ее горячим танцем с красавчиком наблюдал Криштиану Роналду.

Джорджина призналась, что занималась классическим балетом до 17 лет, однако не планировала стать профессиональной танцовщицей, к тому же ее тело видоизменялось, что лишало ее стать классической балериной.

Архивные видео своих танцев на фестивале звезда опубликовала в Инстаграм. Всего за час кадры посмотрели более 400 тысяч раз.

"Великие моменты, незабываемые воспоминания... ❤️", - подписала она кадры.

Партнер Джорджины крутил на руках, поднимал ее над головой, и держал за талию. Модель извивалась, ее движения были плавные и завораживали, в общем: "Ого, какая!".

Пользователи сети завалили звезду комплиментами за столь шикарное выступление.

Напомним, Джорджина Родригес позировала спиной к фотографу, сидя на коленях и широко расставив ноги. Красотка продемонстрировала свои "таланты", поиграв мышцами накаченных ягодиц.

Видео получилось горячим и в чем-то даже забавным.

Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.

Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».

Также Politeka рассказывала, что девушка Роналду сделала признание, которое все давно ждут: «Есть в наших планах».