Известная российская биатлонистка Анастасия Рассказова, которая сменила спортивное гражданство на украинское, показала смелый образ

На фото красотка сидела на стуле в куртке, а образ дополнила черными ботинками. Красотка под курткой прятала черное боди, которое было частично из веревочек. Спортсменка оставила волосы распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. На втором фото Рассказова уже лежала в одном боди и показывая свою идеальную пятую точку, благодаря чему фото вышло очень соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза, а в том, чтобы учиться танцевать под дождем", - написала красотка под одной из фотографий, которые выбросила в Инстаграм.

Фанаты поставили сотни лайков и не оставили комментариев, но так и хочется написать: "Ох, какая!".

Ранее мы сообщали, что известная украинская биатлонистка Юлия Журавок показала, как проводит лето.

На фото Журавок показывает себя в купальнике, позируя на краю яхты. Девушка собрала волосы в хвост, а образ дополнила стильными очками. Юлия отвернулась от камеры, но демонстрировала не только идеальную фигуру, но и длинные ноги, которые ей достались от природы.

Напомним, главный "биатлонист" Украины объяснил, по чьей вине возник конфликт с РФ

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