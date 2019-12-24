Биатлонистка Кристина Резцова собирается выступить на одной из гонок на Кубке мира, надев нижнее белье поверх своего спортивного костюма

"Выйти на гонку Кубка мира в нижнем белье? Если за это ничего не будет в дисциплинарном плане – да, побегу, ничего в этом такого нет", – цитирует Sports Резцову.

В 2013 году на всероссийских юношеских соревнованиях спортсменка уже участвовала в гонке в розовом кружевном белье поверх костюма.

Тогда она пообещала подругам, что сделает что-то неординарное в случае победы. Ее мать, Анфиса Резцова, которая является трехкратной олимпийской чемпионкой по лыжам и биатлону, была крайне недовольна поступком дочери.

К слову, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева объявила завершении карьеры. О своем решении биатлонистка сообщила на пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете.

Домрачева является самой титулованной биатлонисткой в истории Олимпиад – на ее счету три золота Сочи-2014, золото и серебро Пхенчхана-2018 и бронза Ванкувера-2010. На мировых первенствах белоруска завоевала семь медалей (2-4-1). Также Дарья является обладательницей Большого хрустального глобуса сезона-2014/15 и еще трижды она входила в топ-3.

В начале апреля завершил карьеру муж Домрачевой – восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален.

Кроме того, мы писали ушел из жизни один из самых титулованных биатлонистов мира Хальвард Ханевольд, на счету которого три золотых медали Олимпиады.

Норвежский спортсмен умер в возрасте 49 лет, не дожив ровно три месяца до своего юбилея — 3 декабря ему могло бы исполниться 50 лет.

Выдающийся биатлонист скончался у себя дома в норвежском Аскере.

Хальвард Ханевольд является трехкратным олимпийским чемпионом. Он выигрывал золотую медаль Игр-1998 в индивидуальной гонке, а также был участником победных эстафет на Олимпиадах 2002 и 2010 годов. Кроме того, на его счету еще два олимпийских серебра и одна бронза.

Норвежский биатлонист завоевал 17 медалей на чемпионатах мира, пять из которых золотые. Также в его активе восемь серебряных наград и четыре бронзовых.

Хальвард Ханевольд завершил карьеру в 2010 году в возрасте 40 лет.

Напомним, что тренер Фьюри рассказал о возвращении Кличко на ринг.

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