Страшной травмой завершился поединок смешанных единоборств на турнире Combate Americas в Лиме

Перуанский боец Милко Тукто победил американца Сальвадоре Бесерру, сломав ему руку.

Тукто бросил соперника на пол. Из-за неудачного приземления рука Бесерры сломалась, при этом неестественно вывернувшись. Рефери был вынужден остановить бой и присудить победу перуанскому спортсмену.

Недавно мы писали, что украинский кикбоксер Сергей Адамчук одолел опытного россиянина Алексея Ульянова, став претендентом на чемпионский пояс в полулегком весе.

29-летний уроженец Кривого Рога на турнире Glory 74, проходившего в нидерландском Арнеме, добыл тяжелую победу раздельным решением судей: 29:28, 28:29, 29:28.

Наш соотечественник провел тяжелые три раунда, в которых пропустил несколько неприятных ударов от Ульянова.

До слова, британский проспект супертяжелого веса Даниель Дюбуа одержал уверенную победу и завоевал статус серебряного чемпиона WBC.

Дюбуа встречался с японцем Кьотаро Фудзимото (21-2, 12 KO) и не заметил соперника. Британец успел потрясти оппонента уже в первом раунде, но андердог пока не падал. Ну а во второй трехминутке Фудзимо открылся под неплохой джеб Дюбуа и оказался в нокдауне.

Японец поднялся, но вскоре пропустил такой правый хук, что пожалел о своем решении. Удар британца выглядел настолько мощным, что за его соперника стало действительно страшно.

Кроме того, украинский боксер Василий Ломаченко признался, что в бою против Хорхе Линареса минутная расслабленность едва не стоила ему победы.

"Может ли Василий Ломаченко пропустить лаки-панч? Конечно. И уже был пример. Когда я пропустил от Линареса. Я пропустил удар, слишком рано поверил в себя, в свою победу и пренебрег свой защитой. За что был моментально наказан", - заявил украинец на своем Youtube-канале.

Напомним, ранее букмекеры назвали фаворита боя Ломаченко - Лопес.

Как сообщала Politeka, экс-чемпион набросился на Ломаченко, сделав дерзкий выпад: "Он ничего не достиг".

Также Politeka сообщала, что бывший соперник Усика вызвал на украинца на реванш в супертяжелом весе.