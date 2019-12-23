Украинский кикбоксер Сергей Адамчук одолел опытного россиянина Алексея Ульянова, став претендентом на чемпионский пояс в полулегком весе

29-летний уроженец Кривого Рога на турнире Glory 74, проходившего в нидерландском Арнеме, добыл тяжелую победу раздельным решением судей: 29:28, 28:29, 29:28.

Наш соотечественник провел тяжелые три раунда, в которых пропустил несколько неприятных ударов от Ульянова.

Однако концовка встречи осталась за украинцем, позволив ему праздновать успех.

До слова, британский проспект супертяжелого веса Даниель Дюбуа одержал уверенную победу и завоевал статус серебряного чемпиона WBC.

Дюбуа встречался с японцем Кьотаро Фудзимото (21-2, 12 KO) и не заметил соперника. Британец успел потрясти оппонента уже в первом раунде, но андердог пока не падал. Ну а во второй трехминутке Фудзимо открылся под неплохой джеб Дюбуа и оказался в нокдауне.

Японец поднялся, но вскоре пропустил такой правый хук, что пожалел о своем решении. Удар британца выглядел настолько мощным, что за его соперника стало действительно страшно.

Напомним, ранее букмекеры назвали фаворита боя Ломаченко - Лопес.

Как сообщала Politeka, экс-чемпион набросился на Ломаченко, сделав дерзкий выпад: "Он ничего не достиг".

Также Politeka сообщала, что бывший соперник Усика вызвал на украинца на реванш в супертяжелом весе.