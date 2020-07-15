Российский чемпион UFC Петр Ян заявил, что украинец Василий Ломаченко (14–1) являеся лучшим боксером мира на данный момент

«Слежу ли за боксом? В последнее время долгое время никаких боксерских поединков нет. А так – смотрю, конечно.

Слежу за Геннадием Головкиным, Канело Альваресом, Василием Ломаченко, Александром Усиком, за многими российскими боксерами. Кто лучший вне зависимости от весовой категории? Ломаченко», - рассказал Ян.

Ранее мы писали, что ирландский боксер Эрик Донован вспомнил, как украинец Василий Ломаченко плакал после единственного поражения в любительской карьере.

Донован был поражен тем, как украинский боксер воспринял поражение от россиянина Альберта Селимова в финале чемпионата мира-2007.

"Я был на чемпионате мира в Чикаго И видел, как Ломаченко проиграл Селимову в финале. Это был первый раз, когда он проиграл в любительском бою. Он сидел в ринге, они протестовали. Он плакал, не шел. Много людей смеялись над ним, подшучивали над ним.

Я тогда смотрел на молодого парня и думал, что у него разбито сердце от поражения. Я тогда не понял, насколько это была для него большая трагедия. Он был настоящим чемпионом, прирожденным воином. Это был единственный проигранный бой, что было очень необычно", - рассказал Донован.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".