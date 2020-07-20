Украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) снова вызвал на бой бывшего чемпиона мира Эдриена Бронера
Как сообщает Politeka.net, украинец выложил видео, на котором избивает грушу, на которой приклеена фотография Бронера.
Спортсмен заявил, что победит Бронера за 6-7 раундов.
«Эдриен Бронер, теперь ты моя боксерская груша. Кстати, мне нужна новая твоя фотография. Эту я просто разорвал. Эдриен, я ставлю 25 тысяч долларов на то, что смогу нокаутировать твою задницу за 6-7 раундов», - написал Редкач.
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Ранее мы писали, что украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) уже вызывал на бой американца Эдриена Бронера
«Бронер, займись своей формой, чтобы не разочаровать промоутера, и давай сделаем это. Конечно, только если ты будешь отвечать за свои слова, сказанные в эфире Showtime, что в главном бою будут драться Джервонта Дэвис и Лео Санта Крус, а в соглавном — Бронер и Редкач», — написал украинец.
Редкач прикрепил видео 2013 года, где Бронер перед боем с аргентинцем Маркосом Майданой показывает тому средние пальцы, а в итоге получает нокдаун.
Ранее мы писали, что американский боксер Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) опубликовал видео, на котором мощно избивает Ивана Редкача (23-5-1, 18 КО)
Украинец заявил, это всего лишь фрагменты спарринга, которые сильно урезаны.
«Это полминуты из четвертого раунда нашего спарринга. До этого он сам пропустил несколько хороших ударов. Он был не в форме, чтобы продолжать спарринг, и он это хорошо знает. Он просто устроил шоу.
Его менеджер Равоне Литтлджон связался со мной и попросил о спарринге. Я даже не обращался к теме денег, потому что думал, что это будет хорошей тренировкой для меня и формой проверки. Если Дэвис хочет настоящей битвы, мы можем встретиться в пределе 63,5 кг. Если только Лео Санта Крус не побьет его первым», — заявил Редкач.
Как сообщала Politeka, Редкач похвастался молниеносной скоростью ударов, видео: "Руки как вентиляторы"
Также Politeka писала, что Редкач встретился с Постолом на пляже в Лос-Анджелесе, фото: "В ожидании мегабоев"
Напомним, ранее Беринчик готов выйти в ринг уже этой осенью: предложены соперники.