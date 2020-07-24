Экс-чемпион мира по версии WBC Шон Портер (30-3-1, 17 КО) рассказал, чего ждет от боя Лопес – Ломаченко

Своим мнением он поделился в интервью FightHype.

Портер считает, что Лопесу еще рано выходить на ринг против такого сильного соперника.

"Я бы хотел увидеть победу Теофимо в этом бою, но не знаю, сможет ли он ее получить", – заявил Портер.

Портер также рассказал о таланте и силе Теофимо. На его взгляд, Лопес опережает Шакура Стивенсона. Далее располагается в его рейтинге Девин Хейни, а за ним – Райан Гарсиа. Ему кажется, что каждый из них может побить Ломаченка.

Также он заявил, что Ломаченко победит, но, если поединок закончится победой Лопса, то Портер будет прыгать до потолка.

Ранее мы писали, что американский боксер Теофимо Лопес снова отметился дерзким заявлением накануне боя с Василием Ломаченко.

Так, американец считает, что топовые легковесы боятся выходить с ним в ринг.

"Хэйни, Ломаченко и Рамирес вызывают меня на бой? Сомневаюсь, что это так, они не хотят иметь проблем. Я откровенно вам скажу, что никто из них не желает боксировать со мной. Ни Ломаченко, ни Хэйни. Таких, как я, больше нет. Вызывайте меня на бой, и я приму вызов".

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".