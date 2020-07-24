Американский боксер Теофимо Лопес обратился к украинскому обладателю поясов WBA, WBC и WBO Василию Ломаченко
Новое фото дерзкий американец опубликовал в Instagram.
"Киска, я работаю в зале. Для меня ты малыш. Я поцелую тебя в лоб, Василий Ломаченко", - написал Лопес.
Стоит отметить, что комментарии к довольно резкому высказыванию, которое адресовано украинцу, Лопес закрыл.
Вера Брежнева в прозрачном мини случайно показала лишнее во время концерта: "Монатик засмущался"
НБУ показал украинцам новые деньги: как они выглядят, "посвящены будущим..."
Гривна готовится к краху, украинцев огорошили новым курсом: "Перед выходными..."
Женька из «Сватов» разделась перед камерой, едва прикрыв прелести цветами: «Ты бомба»
Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко встретится с американцем Теофимо Лопесом в бою совсем скоро.
Об этом заявил прооутер Марк Кригель, сообщает ESPN .
По его словам, бой состоится 19 сентября. Где пройдет поединок, пока неизвестно.
Промоутер украинца Боб Арум предлагал провести встречу в Лас-Вегасе на новой арене и пустить на трибуны ограниченное количество болельщиков с соблюдением условий социального дистанцирования.
К слову, американский боксер Теофимо Лопес снова отметился дерзким заявлением накануне боя с Василием Ломаченко
Так, американец считает, что топовые легковесы боятся выходить с ним в ринг.
"Хэйни, Ломаченко и Рамирес вызывают меня на бой? Сомневаюсь, что это так, они не хотят иметь проблем. Я откровенно вам скажу, что никто из них не желает боксировать со мной. Ни Ломаченко, ни Хэйни. Таких, как я, больше нет. Вызывайте меня на бой, и я приму вызов".
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".