Обладатель титула WBC Мигель Берчельт составил рейтинг лучших боксеров мира

О своем рейтинге Берчельт рассказал в интервью порталу BoxingTalk.

На первое место в рейтинге pound-for-pound он поставил чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе Сауля Альвареса.

Вторую строчку отдал Василию Ломаченко.

ломаченко

Популярные статьи сейчас

Доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского..."

Эмили Ратаковски в бикини показала, как выглядит рай: "Ох, невозможно смотреть спокойно"

Украинка с 13-м размером бюста показала щедрость природы в экстремальном декольте: «Магический вид»

Фигуристая жена DZIDZIO купальнике выставила все свои прелести напоказ: "Очень соблазнительная..."
Показать еще

Тройку лидеров замкнул чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Ранее мы писали, что украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в  рейтинг лучших боксеров мира.

Рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории составило авторитетное издание Boxing News.

Лидер рейтинга – мексиканский чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альварес.

Рейтинг Boxing News:

  • Сауль Альварес
  • Василий Ломаченко
  • Наойя Инуэ
  • Теренс Кроуфорд
  • Александр Усик
  • Эррол Спенс
  • Тайсон Фьюри
  • Геннадий Головкин
  • Артур Бетербиев
  • Лео Санта Крус

Кроме того, известные украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко провели совместную тренировку в Одессе.

Спортсмены утром прокатились на каяках.

Усик выложил опубликовал фото в соцсети Instagram.

"Утреняя тренировка", - подписал боксер фото.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".