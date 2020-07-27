Обладатель титула WBC Мигель Берчельт составил рейтинг лучших боксеров мира

О своем рейтинге Берчельт рассказал в интервью порталу BoxingTalk.

На первое место в рейтинге pound-for-pound он поставил чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе Сауля Альвареса.

Вторую строчку отдал Василию Ломаченко.

Тройку лидеров замкнул чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Ранее мы писали, что украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в рейтинг лучших боксеров мира.

Рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории составило авторитетное издание Boxing News.

Лидер рейтинга – мексиканский чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альварес.

Рейтинг Boxing News:

Сауль Альварес

Василий Ломаченко

Наойя Инуэ

Теренс Кроуфорд

Александр Усик

Эррол Спенс

Тайсон Фьюри

Геннадий Головкин

Артур Бетербиев

Лео Санта Крус

Кроме того, известные украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко провели совместную тренировку в Одессе.

Спортсмены утром прокатились на каяках.

Усик выложил опубликовал фото в соцсети Instagram.

"Утреняя тренировка", - подписал боксер фото.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".