Обладатель титула WBC Мигель Берчельт составил рейтинг лучших боксеров мира
О своем рейтинге Берчельт рассказал в интервью порталу BoxingTalk.
На первое место в рейтинге pound-for-pound он поставил чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе Сауля Альвареса.
Вторую строчку отдал Василию Ломаченко.
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Тройку лидеров замкнул чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.
Ранее мы писали, что украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в рейтинг лучших боксеров мира.
Рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории составило авторитетное издание Boxing News.
Лидер рейтинга – мексиканский чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альварес.
Рейтинг Boxing News:
- Сауль Альварес
- Василий Ломаченко
- Наойя Инуэ
- Теренс Кроуфорд
- Александр Усик
- Эррол Спенс
- Тайсон Фьюри
- Геннадий Головкин
- Артур Бетербиев
- Лео Санта Крус
Кроме того, известные украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко провели совместную тренировку в Одессе.
Усик выложил опубликовал фото в соцсети Instagram.
"Утреняя тренировка", - подписал боксер фото.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".