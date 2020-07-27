Чемпион мира по версии WBC Мигель Берчельт хочет выйти в ринг с обладателем титулов WBA, WBO и WBC Franchise Василием Ломаченко

"Меня мотивирует поддержка фанатов. Я усердно работал, чтобы стать чемпионом мира во втором полулегком весе. Я провел шесть защит титула. Пришла пора принять новый вызов. Я бы хотел подняться в легкий вес и встретиться с Василием Ломаченко.

Уверен, что у нас с Ломаченко получился бы потрясающий бой. Василий - один из лучших боксеров мира. Но чтобы претендовать на величие, нужна победа над кем-то великим", - сказал Берчельт в интервью BoxingTalk.

Ранее мы писали, что обладатель титула WBC Мигель Берчельт составил рейтинг лучших боксеров мира

О своем рейтинге Берчельт рассказал в интервью.

На первое место в рейтинге pound-for-pound он поставил чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе Сауля Альвареса.

Вторую строчку отдал Василию Ломаченко.

Тройку лидеров замкнул чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Ранее мы писали, что украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в рейтинг лучших боксеров мира.

Рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории составило авторитетное издание Boxing News.

Лидер рейтинга – мексиканский чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альварес.

Рейтинг Boxing News:

Сауль Альварес

Василий Ломаченко

Наойя Инуэ

Теренс Кроуфорд

Александр Усик

Эррол Спенс

Тайсон Фьюри

Геннадий Головкин

Артур Бетербиев

Лео Санта Крус

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".