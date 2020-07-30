Американский боксер Теофимо Лопес уверен, что украинец Василий Ломаченко уже прилетел в США

Также он отметил, что Ломаченко якобы уже находится у своего менеджера Эгиса Климаса.

"Я не могу дождаться поединка с Ломаченко. Надо убедиться, что маленькая примадонна не прячется в гостиной Эгиса Климаса. Василий прямо сейчас пересиживает карантин в его гостевом домике.

Люди думают, что «Лома» находится в Украине, но это не так, он сейчас в Лос-Анджелесе. Ломаченко вернулся в США», – сказал Теофимо Лопес в интервью DAZN.

Ранее мы писали, что американский боксер Теофимо Лопес сможет драться с Василием Ломаченко даже без зрителей.

Лопес рассчитывает, что на поединок сможет явиться ограниченное число фанатов.

«Знаю, что Боб [прим. ред. - Арум, промоутер Лопеса и Ломаченко] работает над присутствием хотя бы пары тысяч зрителей. Бой такого масштаба однозначно должен иметь зрителей. Но мы тренируемся каждый день и ждем официального анонса», — рассказал Теофимо.

«Хотел бы, чтобы фанаты присутствовали на Allegiant Stadium [в Лас-Вегасе]. Хочу, чтобы наш бой стал первым на этом стадионе. Как и все, думаю, даже Ломаченко. Но мы готовы драться со зрителями или без».

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".