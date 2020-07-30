Американский боксер Теофимо Лопес уверен, что украинец Василий Ломаченко уже прилетел в США
Также он отметил, что Ломаченко якобы уже находится у своего менеджера Эгиса Климаса.
"Я не могу дождаться поединка с Ломаченко. Надо убедиться, что маленькая примадонна не прячется в гостиной Эгиса Климаса. Василий прямо сейчас пересиживает карантин в его гостевом домике.
Люди думают, что «Лома» находится в Украине, но это не так, он сейчас в Лос-Анджелесе. Ломаченко вернулся в США», – сказал Теофимо Лопес в интервью DAZN.
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Ранее мы писали, что американский боксер Теофимо Лопес сможет драться с Василием Ломаченко даже без зрителей.
Лопес рассчитывает, что на поединок сможет явиться ограниченное число фанатов.
«Знаю, что Боб [прим. ред. - Арум, промоутер Лопеса и Ломаченко] работает над присутствием хотя бы пары тысяч зрителей. Бой такого масштаба однозначно должен иметь зрителей. Но мы тренируемся каждый день и ждем официального анонса», — рассказал Теофимо.
«Хотел бы, чтобы фанаты присутствовали на Allegiant Stadium [в Лас-Вегасе]. Хочу, чтобы наш бой стал первым на этом стадионе. Как и все, думаю, даже Ломаченко. Но мы готовы драться со зрителями или без».
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".