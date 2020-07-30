Вот это да!

Американский боксер Эдриен Бронер (33-4-1, 24 KO) высказался об украинце Иване Редкаче

«Редкач договорится до того, что я надеру ему зад. У меня сейчас на примете несколько имен. Редкач один из них. Но у меня есть пять кандидатов», - сказал Бронер.

К слову, Редкач и Бронер были близки к бою осенью 2019 года, поединок не состоялся.

Ранее мы писали, что Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) решил пошутить над Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) после отмены его боя с Теофимо Лопесом.

Кроме того, Редкач предложил Ломаченко подняться к нему в дивизион и провести промежуточный бой.

"Картина маслом. Бой отменили у брата во Христе. Вася, переходи в 140 фунтов, рад буду тебя видеть в новом весе. Как раз ты хотел промежуточный бой перед Теофимо Лопесом, давай сделаем", - написал Редкач.

Он опубликовал фото президента РФ Владимира Путина и экс-премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на фоне портрета Ломаченко, а в геолокации отметил Киево-Печерскую Лавру.

Кроме того, украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) активно готовится к будущим поединкам.

Так, украинец поделился в Instagram новым видео, на котором видно, как молниеносно боксер работает руками.

«Киллер. Успех — это баланс. Успех — это когда вы являетесь тем, чем вы можете быть, не жертвуя ничем другим в вашей жизни», — написал Редкач.

"Руки как вентиляторы", "на пути к успеху не чувствуя преград!", "Ураган ты, бро", "Скорость, Мощь", - пишут украинцы в комментариях.

Как сообщала Politeka, Редкач похвастался молниеносной скоростью ударов, видео: "Руки как вентиляторы"

Также Politeka писала, что Редкач встретился с Постолом на пляже в Лос-Анджелесе, фото: "В ожидании мегабоев"

Напомним, ранее Беринчик готов выйти в ринг уже этой осенью: предложены соперники.