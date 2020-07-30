Американский боксер Эдриен Бронер (33-4-1, 24 KO) высказался об украинце Иване Редкаче
«Редкач договорится до того, что я надеру ему зад. У меня сейчас на примете несколько имен. Редкач один из них. Но у меня есть пять кандидатов», - сказал Бронер.
К слову, Редкач и Бронер были близки к бою осенью 2019 года, поединок не состоялся.
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем за 10 лет брака: "Потрясающие"
Юная дочка Киркорова удивила необычным образом в купальнике: «Любимейшая дочь царя»
Украинка с 13-м размером в купальнике из веревок показала бюст крупным планом: «Молочный завод»
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице в тоненьком лифчике: "Такие сахарные булочки!"
Ранее мы писали, что Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) решил пошутить над Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) после отмены его боя с Теофимо Лопесом.
Кроме того, Редкач предложил Ломаченко подняться к нему в дивизион и провести промежуточный бой.
"Картина маслом. Бой отменили у брата во Христе. Вася, переходи в 140 фунтов, рад буду тебя видеть в новом весе. Как раз ты хотел промежуточный бой перед Теофимо Лопесом, давай сделаем", - написал Редкач.
Он опубликовал фото президента РФ Владимира Путина и экс-премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на фоне портрета Ломаченко, а в геолокации отметил Киево-Печерскую Лавру.
Кроме того, украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) активно готовится к будущим поединкам.
Так, украинец поделился в Instagram новым видео, на котором видно, как молниеносно боксер работает руками.
«Киллер. Успех — это баланс. Успех — это когда вы являетесь тем, чем вы можете быть, не жертвуя ничем другим в вашей жизни», — написал Редкач.
"Руки как вентиляторы", "на пути к успеху не чувствуя преград!", "Ураган ты, бро", "Скорость, Мощь", - пишут украинцы в комментариях.
Как сообщала Politeka, Редкач похвастался молниеносной скоростью ударов, видео: "Руки как вентиляторы"
Также Politeka писала, что Редкач встретился с Постолом на пляже в Лос-Анджелесе, фото: "В ожидании мегабоев"
Напомним, ранее Беринчик готов выйти в ринг уже этой осенью: предложены соперники.