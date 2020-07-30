Американский боксер Теофимо Лопес заявил о желании нокаутировать украинца Василия Ломаченко

По его словам, он рад, что не согласился на промежуточный бой, так как бой с украинцем является для него приоритетным. Разминкой для Лопеса станет бой с Ломаченко.

Он сказал Бобу Арум, что у него не будет поединка для восстановления.

У Теофимо большое желание вернуться на ринг, он смотрит вечера бокса от Top Rank на арене The Bubble, которые добавляют ему мотивации.

"Снимать видео и подкалывать Ломаченко было круто. Я просто хочу, чтобы этот бой состоялся ради болельщиков и ради меня", – заявил Лопес.

Кроме того, мы писали, что Теофимо Лопес уверен, что украинец Василий Ломаченко уже прилетел в США

Также он отметил, что Ломаченко якобы уже находится у своего менеджера Эгиса Климаса.

"Я не могу дождаться поединка с Ломаченко. Надо убедиться, что маленькая примадонна не прячется в гостиной Эгиса Климаса. Василий прямо сейчас пересиживает карантин в его гостевом домике.

Люди думают, что «Лома» находится в Украине, но это не так, он сейчас в Лос-Анджелесе. Ломаченко вернулся в США», – сказал Теофимо Лопес в интервью DAZN.

Ранее мы писали, что американский тренер Мэнни Роблес рассказал, что думает о поединке Ломаченко - Лопес

"Могу сказать, что я хорошо знаком с возможностями Лопеса. Мне известно, что он может сделать и чего может достичь за короткий период времени. Сейчас Теофимо рассчитывает провести бой с Василием Ломаченко.

Лопес - особенный боксер, но если честно, я бы расставил соотношение сил как 60 на 40 в пользу Ломаченко. Теофимо только начинает свой путь в большом боксе, а его соперник уже многого достиг за последние годы".

"Я думаю, что Теофимо не должен боксировать с Ломаченко прямо сейчас. Лучше подождать пару лет, пока Ломаченко немного состарится. Но нет, Лопес хочет провести этот бой сейчас", - заявил Роблес в интервью Youtube-каналу Fino Boxing.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".