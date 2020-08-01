Модель Джорджина Родригес, невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, показала свои спортивные увлечения

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала несколько новых фото на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Пока ее любовник Криштиану Роналду тренируется на футбольном поле, Джорджина увлекается другим видом спорта - бадминтоном. На одном из фото модель разлеглась на траве с ракеткой в руках, рядом также можно заметит воланчик. Она позирует в спортивной футболке, короткой юбке, практически не закрывающей ее стройные ноги, а также кроссовках.

На другом фото Родригес попала в кадр во время прыжка. В полете модель широко раздвинула ноги и показала упругие бедра во всей красе. Кроме того, она повернулась боком, а с такого ракурса хорошо видно ее пышная грудь. Джорджина чарующе улыбается на камеру. Особенную атмосферу кадрам обеспечили красивые облака на заднем плане.

Пользователи социальной сети оценили новую работу модели в комментариях к фото, на такой соблазнительный спорт с удовольствием отреагировали многие мужчины:

"Так великолепна, детка. Этот наряд Гуччи 😍😍😍"; "Продолжай наслаждаться, детка 😚"; "Роналду, ты счастливый мужчина"; "Я просто хотел бы стать ракеткой"; "Хорошая одежда для занятий бадминтоном, ты в курсе ситуации 👌"; "Гуччи выглядит так хорошо на тебе"; "Улыбка 😍✨✨👑".

Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.

Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».

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