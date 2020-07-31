Бой Ломаченко-Лопес под угрозой срыва
Причиной отмены боя может стать не пандемия, а огромные аппетиты американского боксера.
Как сообщает издание theathletic.com, Лопес планирует защитить титул вместо объединительного боя, так как ему не подходит сумма гонорара.
Известно, что Лопесу предложили за бой с Ломаченко 1,25 миллиона долларов, при этом гонорар Ломаченко составит 3,25 млн долларов.
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Ранее мы писали, что Теофимо Лопес заявил о желании нокаутировать украинца Василия Ломаченко.
По его словам, он рад, что не согласился на промежуточный бой, так как бой с украинцем является для него приоритетным. Разминкой для Лопеса станет бой с Ломаченко.
Он сказал Бобу Арум, что у него не будет поединка для восстановления.
У Теофимо большое желание вернуться на ринг, он смотрит вечера бокса от Top Rank на арене The Bubble, которые добавляют ему мотивации.
Кроме того Теофимо Лопес (15-0, 12 КО), который скоро сразится с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), назвал сильнейших боксеров по отдельным критериям.
Настоящий боксер по версии Лопеса должен обладать характеристиками следующих боксеров:
мощь - Майка Тайсона
скорость - Мэнни Пакьяо
работа ног - Мохаммеда Али
контроль ринга - Роберто Дюрана
джеб - Андре Уорда
челюсть - Геннадия Головкина
характер - Артуро Гатти
защита - Флойда Мейвезера
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".