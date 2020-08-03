Тренер Сергея Деревянченко Андре Розье рассказал, чего ждет от боя своего подопечного против Джермалла Чарло

«Деревянченко отдаст все силы, это его лебединая песня. Это третья попытка Сергея стать чемпионом мира. Я считаю, что он победил Головкина, но мы не получили титул. В этот раз у нас нет права на ошибку. Сергей - не примадонна.

Деревянченко слушает меня. Он мало говорит, только высказывает мне свои пожелания. Именно так и становятся чемпионами мира. Деревянченко намерен боксировать с Чарло, он хочет разрушить планы Джермалла и лишить его баланса. Это все, что я могу сказать», - сказал Розье.

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«Чем занимаюсь? Качаюсь в спортзале. Набрал 4–7 кг. Сейчас вешу 70 кг. Жду следующего поединка. Есть куча бойцов, я в рейтинге 4-й. Жду боя Васи, который отложили на осень.

После карантина хочу провести промежуточный бой, а затем будет элиминатор. Почему сегодня не в карде? Есть вопросы по телеканалам. Буду ждать вечера от K2. Хотел бы с временем подписать контракт с Усиком», – сказал Беринчик.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".