Украинский боксер Василий Ломаченко показал как тренируется

Как сообщает Politeka.net, боксер показал новое видео, на котором видно феноменальную работу ног.

Двукратный олимпийский чемпион часто делится своими методами тренировок.

"Машина", Василий удачи тебе и новых побед!!! Ты гений своего дела!", "Ракета, как всегда", "Красавец , такую крутую базу сделал ,искренне рад . Молодец", - пишут подписчики в комментариях.

Кроме того, мы писали, что украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) пошутил Василием Ломаченко (14-1, 10 КО)

Следующий соперник Ломаченко Теофимо Лопес записал видео с обращением для Василия.

Редкач отреагировал на публикацию Теофимо и решил пошутить над украинцем в Instagram. Он сказал, что украинцу нужно бежать как можно дальше.

"Беги, Вася, беги", – написал под видео Редкач.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".