Американец Теофимо Лопес подтвердил слухи о том, что он пока не смог договориться о поединке против Василия Ломаченко
Лопес дал понять, что в Top Rank действительно не смогли удовлетворить его финансовые запросы, поэтому бой могут отменить.
"Вы сердитесь на меня, а я просто пытаюсь прокормить свою семью", - написал Теофимо Лопес на своей странице в Twitter.
Напомним, причиной отмены боя может стать не пандемия, а огромные аппетиты американского боксера.
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Лопес планирует защитить титул вместо объединительного боя, так как ему не подходит сумма гонорара.
Известно, что Лопесу предложили за бой с Ломаченко 1,25 миллиона долларов, при этом гонорар Ломаченко составит 3,25 млн долларов.
Кроме того Теофимо Лопес (15-0, 12 КО), который скоро сразится с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), назвал сильнейших боксеров по отдельным критериям.
Настоящий боксер по версии Лопеса должен обладать характеристиками следующих боксеров:
мощь - Майка Тайсона
скорость - Мэнни Пакьяо
работа ног - Мохаммеда Али
контроль ринга - Роберто Дюрана
джеб - Андре Уорда
челюсть - Геннадия Головкина
характер - Артуро Гатти
защита - Флойда Мейвезера
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".