Пытается выбить для себя улучшенные условия

Американец Теофимо Лопес подтвердил слухи о том, что он пока не смог договориться о поединке против Василия Ломаченко

Лопес дал понять, что в Top Rank действительно не смогли удовлетворить его финансовые запросы, поэтому бой могут отменить.

"Вы сердитесь на меня, а я просто пытаюсь прокормить свою семью", - написал Теофимо Лопес на своей странице в Twitter.

Напомним, причиной отмены боя может стать не пандемия, а огромные аппетиты американского боксера.

Лопес планирует защитить титул вместо объединительного боя, так как ему не подходит сумма гонорара.

Известно, что Лопесу предложили за бой с Ломаченко 1,25 миллиона долларов, при этом гонорар Ломаченко составит 3,25 млн долларов.

Кроме того Теофимо Лопес (15-0, 12 КО), который скоро сразится с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), назвал сильнейших боксеров по отдельным критериям.

Настоящий боксер по версии Лопеса должен обладать характеристиками следующих боксеров:

мощь - Майка Тайсона

скорость - Мэнни Пакьяо

работа ног - Мохаммеда Али

контроль ринга - Роберто Дюрана

джеб - Андре Уорда

челюсть - Геннадия Головкина

характер - Артуро Гатти

защита - Флойда Мейвезера

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".