Промоутер Боб Арум прояснил ситуацию вокруг возможного срыва поединка Ломаченко-Лопес

Как сообщает Politeka.net, Арум заявил, если с 23-летним боксером не удастся договориться, то Ломаченко будут искать другого соперника.

"Мы объяснили команде Лопеса, что у нас не будет выручки от продажи билетов и платных трансляций. То есть мы хотим заплатить им большой гонорар, но, опять же, я не собираюсь терять миллионы долларов на ивенте из-за того, что Лопес оценивает себя дороже.

Если мы не заключим сделку, то откажемся от этого поединка. В таком случае мы будем искать для Ломаченко другого соперника на осень. Но я все еще сохраняю оптимизм по поводу того, что мы достигнем консенсуса", - сказал Арум в комментарии ESPN.



Напомним, причиной отмены боя может стать не пандемия, а огромные аппетиты американского боксера.

Лопес планирует защитить титул вместо объединительного боя, так как ему не подходит сумма гонорара.

Известно, что Лопесу предложили за бой с Ломаченко 1,25 миллиона долларов, при этом гонорар Ломаченко составит 3,25 млн долларов.

Кроме того, украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) пошутил Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

Следующий соперник Ломаченко Теофимо Лопес записал видео с обращением для Василия.

Редкач отреагировал на публикацию Теофимо и решил пошутить над украинцем в Instagram. Он сказал, что украинцу нужно бежать как можно дальше.

"Беги, Вася, беги", – написал под видео Редкач.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".