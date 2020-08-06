Боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Слипенко рассказал о реалиях на оккупированных территориях Донбасса

В частности, он рассказал о ситуации в оккупированном Луганске, из которого он переехал в Россию в 2014 году.

По словам спортсмена, ему был сложно оставить свою семью и переехать, но он ни о чём не жалеет, передает издание News.ru.

По его словам, сейчас из Луганска многие стараются выехать кто куда, ведь там нет нормальной жизни.

"Здесь, в России у меня много возможностей и перспектив. У меня карьера идёт вверх, я встретил свою будущую жену и друзей, поэтому события того года и переезд сильно изменили мою жизнь. Конечно, мне тяжело от того, что происходит у меня дома, и тяжело осознавать, что это всё не скоро закончится. Поколение растёт, сменяется, но большая часть ребят с Донбасса переезжают кто куда, потому что там нет ни жизни, ни работы, ни понимания дальнейшего будущего", – заявил спортсмен.

Также ранее сообщалось, что российская чемпионка Александра Бойкова призналась, что долго не хотела писать плохой пост о Крыме, однако поездка на полуостров ее "добила окончательно".

Бойкова написала, что ее поразила жуткая бедность городков, через которые пришлось проехать во время этой поездки. Кроме того, она написала и о том, что на оккупированном полуострове "нет никакой инфраструктуры и местным жителям, а тем более туристам, там просто нечем заняться".

Напомним, чемпион мира рассказал, как нужно поступить с Усиком.

Как сообщала Politeka, чемпион мира из Крыма в открытую назвал РФ агрессором.

Также Politeka писала, что чемпион мира Журавлев рассказал, почему Крым предал Украину.