Американский боксер Теофимо Лопес (15–0, 12 КО), опроверг информацию, что его поединок с Василием Ломаченко (14–1, 10 КО) может быть отменен

Как пишет Politeka.net, Тео Лопес написал в Твиттере:

«Бой с Васей будет. Подобные вещи иногда занимают немного больше времени, и поэтому они не зря называются «переговорами». Тупые ослы!»

Ранее мы писали, что шестикратный чемпион Украины по каратэ и призер чемпионатов Европы и мира Станислав Горуна резко высказался об украинских боксерах Александре Усике и Василие Ломаченко.

В частности, он признался, что испытывает отвращение к украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко из-за их гражданской позиции.

По словам Горуны, год назад он хотел потренироваться как с одним, так и с другим. У него были попытки даже организовать общие занятия. Но после их слов про политику, все поменялось.

"Такая публичная позиция меня вообще отвернула, что от Усика, что от Ломаченко.

В силу последних событий у меня есть к ним личное отвращение. Не как к спортсменам, а как к людям. То, что они классные боксеры никто не спорит, но то, что у них какой-то туман в голове, – это факт. И тут вопрос: это их умысел или они просто жертвы российской пропаганды?" – заявил он.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".