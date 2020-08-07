Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас нашел альтернативу Лопесу

«Для меня, если ты не хочешь драться, то проще всего сказать: «Ой, мало денег дают». Пока я не уверен, что бой состоится. Буду уверен только тогда, когда боксеры пойдут к рингу».

«Мы хотим драться с Лопесом. Давайте уже подпишем контракт. Но если нет, то, возможно, придется драться с Вердехо», - сказал Климас.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, как относится к своему будущему сопернику Теофимо Лопесу

«Мне нравится Лопес, он всю работу делает за нас двоих. Мне не нужно ничего кричать, ничего говорить, не надо его дразнить, унижать. Он сам все делает, сам раскручивает этот поединок со своим папой. Уже не задевает то, что он говорит.

Это началось полтора-два года назад. Лопесу я ничего говорить не хочу. Все что нужно, я уже сказал. Теперь я хочу только делать», - заявил Ломаченко.

Также мы писали, что американский боксер Теофимо Лопес заявил о желании нокаутировать украинца Василия Ломаченко.

По его словам, он рад, что не согласился на промежуточный бой, так как бой с украинцем является для него приоритетным. Разминкой для Лопеса станет бой с Ломаченко.

Он сказал Бобу Арум, что у него не будет поединка для восстановления.

У Теофимо большое желание вернуться на ринг, он смотрит вечера бокса от Top Rank на арене The Bubble, которые добавляют ему мотивации.

"Снимать видео и подкалывать Ломаченко было круто. Я просто хочу, чтобы этот бой состоялся ради болельщиков и ради меня", – заявил Лопес.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".