Компания Top Rank анонсировала бой между Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО)
Как сообщает сообщает Politeka.net, постер опубликован на официальной странице компании в Instagram.
"Ожидание того стоит ... ", - говорится в сообщении.
Бой с участием украинского экс-чемпиона мира пройдет 29 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.
Русская Кардашьян под пальмой потянула за бикини и показала самое сочное: "Знает, как соблазнить"
ПриватБанк кардинально изменил правила снятия налички, банкоматы больше не нужны: "Достаточно просто..."
Эктор Хименес-Браво раскрыл главные секреты «Мастер-шеф», о таком не догадывались: «Посуду моет…»
Нацбанк запустил в оборот новые деньги, время "бумажек" заканчивается: "С 3 августа..."
Ранее мы писали, что украинский боксер Иван Редкач встретился на пляже в Лос-Анджелесе с Виктором Постолом.
Редкач опубликовал в Instagram совместное фото и подписал его:
«Снова в ожидании мегабоев. Александр Иванович Полищук, спасибо Вам большое за труд и терпение. Без Вас мы бы не стали теми, кем сейчас являемся. И не дрались бы на самых крутых аренах мира за титулы чемпионов мира», - написал Редкач.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".