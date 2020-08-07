Компания Top Rank анонсировала бой между Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО)

Как сообщает сообщает Politeka.net, постер опубликован на официальной странице компании в Instagram.

"Ожидание того стоит ... ", - говорится в сообщении.

Бой с участием украинского экс-чемпиона мира пройдет 29 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

Ранее мы писали, что украинский боксер Иван Редкач встретился на пляже в Лос-Анджелесе с Виктором Постолом.

Редкач опубликовал в Instagram совместное фото и подписал его:

«Снова в ожидании мегабоев. Александр Иванович Полищук, спасибо Вам большое за труд и терпение. Без Вас мы бы не стали теми, кем сейчас являемся. И не дрались бы на самых крутых аренах мира за титулы чемпионов мира», - написал Редкач.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".