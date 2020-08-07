Украинские боксеры Василий Ломаченко и Денис Беринчик успешно боксируют на профессиональном ринге

В легком весе дерутся Василий Ломаченко (14-1, 10 КО), который уже завоевал титулы WBO, WBC и WBA и Денис Беринчик, которому только предстоят титульные бои.

Видео спарринга известных украинских боксеров появилось в сети.

"Вася одной рукой разбил", "Вася как Шаровая молния", - пишут подписчики, которым, видимо, больше по душе тактика Ломаченко.

Ранее мы писали, что украинский боксер Денис Беринчик (13-0, 7 КО) рассказал, почему не принял участия в вечере бокса USYK 17 Promotion

«Чем занимаюсь? Качаюсь в спортзале. Набрал 4–7 кг. Сейчас вешу 70 кг. Жду следующего поединка. Есть куча бойцов, я в рейтинге 4-й. Жду боя Васи, который отложили на осень.

После карантина хочу провести промежуточный бой, а затем будет элиминатор. Почему сегодня не в карде? Есть вопросы по телеканалам. Буду ждать вечера от K2. Хотел бы с временем подписать контракт с Усиком», – сказал Беринчик.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".