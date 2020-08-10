Боб Арум рассказал подробности организации боя Ломаченко-Лопес

Арум сообщил, что украинец Василий Ломаченко готов сократить гонорар, чтобы больше досталось Лопесу и он согласился подписать контракт на бой.

"Я рассчитываю завершить переговоры с Теофимо в ближайшее время. Ломаченко добровольно сокращает свой гонорар, чтобы закончить переговоры.

Но мы никогда не урезаем никого ниже минимума. Цифра, которую вы видели в 3,5 миллиона долларов в качестве гонорара Ломаченко, не очень далека от истины", - цитирует Арума boxingnews24.

Кроме того, мы писали, что менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас нашел альтернативу Лопесу.

«Для меня, если ты не хочешь драться, то проще всего сказать: «Ой, мало денег дают». Пока я не уверен, что бой состоится. Буду уверен только тогда, когда боксеры пойдут к рингу».

«Мы хотим драться с Лопесом. Давайте уже подпишем контракт. Но если нет, то, возможно, придется драться с Вердехо», - сказал Климас.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, как относится к своему будущему сопернику Теофимо Лопесу.

«Мне нравится Лопес, он всю работу делает за нас двоих. Мне не нужно ничего кричать, ничего говорить, не надо его дразнить, унижать. Он сам все делает, сам раскручивает этот поединок со своим папой. Уже не задевает то, что он говорит.

Это началось полтора-два года назад. Лопесу я ничего говорить не хочу. Все что нужно, я уже сказал. Теперь я хочу только делать», - заявил Ломаченко.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".